وتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەكدارەكان رایگەیاند، لیژنەی باڵای سەربازیی عێراق كۆبونەوەكانی لەگەڵ هاوپەیمانێتیی نێودەوڵەتیی دەستپێكردووەتەوە. لیوا یەحیا رەسوڵ…

