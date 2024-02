2024-02-12 11:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەمال موسیلم وەزیری بازرگانیی هەرێم رایگەیاند، تەواوی داهاتی بەشە خۆراک دەدرێتەوە بە بەغداد و دواتر لە سەرتاسەری عێڕاق…

