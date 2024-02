2024-02-12 14:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان روونکردنەوەیەکی لەسەر بڕیاری دەستگیرکردنی دێرین ئەحمەد محەمەد بڵاوکردەوە و دەڵێت، “کوێخا دێرین فەرمانی دەستگیرکردنی…

The post روونکردنەوەی دەزگای ئاسایشی هەرێم لەسەر دەستگیرکردنی دێرین ئەحمەد appeared first on Esta Media Network.