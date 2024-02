2024-02-13 06:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی ئەمەریکا لە لێدوانێکدا جەختیلەوە کردەوە، “وەڵامدانەوەکانمان لە عێراق و سوریا بەردەوامدەبێت”. جۆ بایدن، سەرۆکی ئەمریکا لە کۆنگرەیەکی…

