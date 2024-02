2024-02-13 07:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی پێشبینییەکانی دەستەی کەشناسی عێراق و کەشناسی هەرێمی کوردستان، شەپۆلێکی بارانبارینی بەهێز ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بگرێتەوە لە…

The post بارانبارین لە ناوچەکانی هەرێم دەست پێدەکات و چەند رۆژێک بەردەوام دەبێت appeared first on Esta Media Network.