2024-02-13 08:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زانایانی زانکۆی براون بۆیان دەرکەوتووە کە زیادبوونی بەرکەوتن بە گازی رادۆنی تیشکدەر لەوانەیە مەترسیی تووشبوون بە جەڵتەی مێشک…

