2024-02-13 08:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پەروەردەی هەرێم بڕیاریدا بۆ تاقیکردنەوەکانی قۆناغی نۆیەمی بنەڕەتی مەنهەجی خوێندن کەمبکاتەوە و لیستی ئەو بابەتانەی بڵاوکردەوە کە…

