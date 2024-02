2024-02-13 10:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە شاری کەرکوک پۆلیسێک دەستگیرکرا کە پێشتر هێرشیکردبووە سەر هاوڵاتییەکی مەدەنی. د. ئەحمەد کەرکوکی ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک…

The post ئەو پۆلیسەی لە کەرکوک هێرشیکردە سە هاوڵاتییەک دەستگیرکرا appeared first on Esta Media Network.