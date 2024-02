2024-02-13 11:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

باڵیۆزی نوێی فەرەنسا لە عێراق سەردانی محەمەد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرانی عێراقی کرد و پێی راگەیاند، ئیمانیۆل ماکرۆنی…

