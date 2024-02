2024-02-13 11:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی سلێمانی بڵاویکردەوە، لەسەر سكاڵای هاوڵاتییەك و لەلایەن مەفرەزەكانی هەوارە بەرزەی سەر بە بەشی پۆلیسی دەربەندیخان تۆمەتبارێك دەستگیركرا.…

