2024-02-13 11:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر دەستبەسەرداگرتنی تاکسییەکی راگەیاند کە بووەتە مەترسی بۆ ژیانی هاوڵاتییان. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر بڵاویکردەوە، مەفرەزەکانمان دەستیان…

The post بەهۆی مەترسیی خستنە سەر ژیانی هاوڵاتییان دەستبەسەر تاکسییەکدا appeared first on Esta Media Network.