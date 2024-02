2024-02-13 15:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی هەرێمی كوردستان بۆ پرسی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان لەگەڵ دادگای پێداچوونەوەی هەرێم كۆبووەوە بەپێی راگەیەندراوێكی سەرۆكایەتیی هەرێم تێیدا…

The post نێچیرڤان بارزانی بۆ پرسی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان لەگەڵ دادگای پێداچوونەوەی هەرێم كۆبووەوە appeared first on Esta Media Network.