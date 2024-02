2024-02-13 17:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یاریدەدەری بەرێوەبەری گشتیی پەروەردەی سلێمانی رایدەگەیەنێت، لە سنووری پەروەردەی سلێمانی 1208 ناوەندی خوێندن لە كۆی 1307 ناوەندی خوێندنی…

