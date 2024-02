2024-02-13 18:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەربارەی ئەو شەپۆلی بارانبارینەی پێشبینی دەكرێت سبەینێ دەستپێبكات، شارەوانیی سلێمانی داوا لە هاوڵاتییان دەكات لە ئەگەری رووداودا پەیوەندی…

