2024-02-13 21:00:12 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسێكی بانكی ناوەندیی عێراق دڵنیایی دەدات و رایدەگەیەنێت، لە ئاییندەیەكی نزیكدا بەهای 100 دۆلار دادەبەزێت بۆ خوار 150…

