2024-02-13 22:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، توانراوە رەزامەندیی حكومەتی عێراق وەربگیرێت كە یاسای بودجە هەمواربكرێتەوە و مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم…

