2024-02-14 07:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی نوێنەران كار لەسەر پەسەندكردنی پرۆژەیاسایەك بۆ قەدەغەكردنی بازرگانیكردن بە مرۆڤەوە دەكات و پەرلەمانتارێكیش دەڵێت، پرۆژەكە بەشێوەیەكی سەرەكی…

The post پەرلەمانتارێك: تائێستا چارەنووسی 2800 ئێزدی نادیارە appeared first on Esta Media Network.