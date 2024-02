2024-02-14 07:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە لە کۆتایی ئەمساڵ هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیی ئەمریکا بەڕێوەبچێت، لە ئێستاوە ململانێکانی نێوان کاندیدەکان دەستیپێکردووە و هەر یەکەیان لە…

The post کاندیدەکانی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیی ئەمریکا کێن؟ appeared first on Esta Media Network.