2024-02-14 09:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شەوی رابردوو لە گوندێکی سنووری قەزای کۆیە لە شەڕی نێوان دوو دراوسێدا کەسێک کوژرا. پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا…

The post لە شەڕی دوو دراوسێدا کەسێک کوژرا appeared first on Esta Media Network.