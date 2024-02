2024-02-14 11:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆك وەزیران لەگەڵ كونسوڵی نوێی یۆنان هاوڕایی نیشاندەدەن لەوەی زەمینەی لەبار هەیە لەنێوان هەرێم و یۆنان بۆ…

The post قوباد تاڵەبانی لەگەڵ کونسوڵی گشتیی نوێی یۆنان کۆبووەوە appeared first on Esta Media Network.