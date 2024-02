2024-02-14 11:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای زیاتر لە یەک کاتژمێر لە کارکردنی تیمەکانی بەرگریی شارستانییسلێمانی ئاگرەکەی گەڕەکی کوردسات کۆنتڕۆڵکرا. پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا…

