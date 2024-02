2024-02-14 13:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆک وەزیرانی عێراق لەگەڵ وەزیری وزەی سعودیە کۆبوونەوە و هەردوولا جەختیان لە گرنگی هەماهەنگیی و هاوتاکردنی دیدگاکان کرد…

