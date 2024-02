2024-02-14 13:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئامارە فەرمییەکانی بەریتانیا دەریانخستووە، هەڵاوسانی بەریتانیا لە مانگی یەکدا بە رەێژەی 4% جێگیربووە، لە کاتێکدا دابەزینی نرخی خۆراک…

