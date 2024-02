2024-02-14 18:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نیکۆلاس سارکۆزی، سەرۆکی پێشووتری فەرەنسا بۆ ماوەی ساڵێک زیندانی دەکرێت. ئەمڕۆ چوارشەممە، دادگای تێهەڵچوونەوەی پاریس سزای ساڵێک زیندانی…

