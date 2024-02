2024-02-14 20:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی بارانبارینی زۆرەوە، سبەینێ لە سنووری ئیدارەی گەرمیان پشوو دەبێت، پشووەکە دامەزراوە خزمەتگوزارییەکان ناگرێتەوە. ئیدارەی گەرمیان لە راگەیەندراوێکدا…

The post لە گەرمیان پشوو راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.