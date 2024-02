2024-02-14 20:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگای هەولێر رایدەگەیەنێت، سبەینێ پێنجشەممە پشوو نییە و لە سەرجەم دامودەزگا و فەرمانگەكانی سنووری پارێزگاكەمان دەوام ئاساییە”. بەپێی…

