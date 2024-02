2024-02-14 20:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامیەتی قەزای دەربەندیخان رایدەگەیەنێت، بەهۆی ناسەقامگیریی كەشوهەواوە سبەینێ پێنجشەممە پشووی رەسمی دەبێت لە سەرجەم باخچەكانی سنووری پەروەردەی دەربەندیخان.…

