2024-02-15 07:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سنووری قەزای مێرگەسۆر سێ پێشمەرگە لە کاتی ئەرکدا هەورەبروسکە لێیدان و برینداربوون. قائیمقامیەتی قەزای مێرگەسۆر بڵاویکردەوە، شەوی…

