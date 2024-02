2024-02-15 07:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی خوێندنی باڵاو توێژینەوەی زانستیی هەرێم، زەمالەى خوێندنى (بەکالۆریۆس، ماستەر و دکتۆرا) لە تورکیا بۆ ساڵى خوێندنى 2024-2025…

