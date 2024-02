2024-02-15 12:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری تۆڕی میدیای ئێستا، لە هەولێر لافاو دروستبووە، بەهۆیەوە لە چەند شەقامێکی سەرەکیی شارەکە ئاستەنگی…

The post لە هەولێر لافاو دروستبووە و چەند ئۆتۆمبێلێک ژێرئاو کەوتوون appeared first on Esta Media Network.