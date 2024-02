2024-02-15 12:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی هاتوچۆی عێراق بڵاویکردەوە، لە رۆژی 18ی شوباتەوە هەموو پارەدانێک لە بەڕێوەبەرایەتییەکانی هاتوچۆی عێراق لە رێگەی سیستمی…

The post فەرمانگەیەک مامەڵەکردنی بە پارەی کاش راگرت appeared first on Esta Media Network.