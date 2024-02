2024-02-15 15:50:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مایکرۆسۆفت رایگەیاند، تا ساڵی 2025 بە بڕی 3.4 ملیار دۆلار لە ئەڵمانیا وەبەرهێنان دەکات بەتایبەتی لە فراوانکردنی هەوڵەکانی…

The post مایکرۆسۆفت بەبڕی 3.4 ملیار دۆلار وەبەرهێنان لە ئەڵمانیا دەکات appeared first on Esta Media Network.