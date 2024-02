2024-02-15 18:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری سلێمانی پەیامێك ئاڕاستەی هاوڵاتییان دەكات و دەڵێت، “لە ئەمشەودا بۆ ئەوەی دووچاری هیچ رووداوێكی نەخوازراو نەبن گرفت…

The post پارێزگاری سلێمانی پەیامێك ئاڕاستەی هاوڵاتییان دەكات appeared first on Esta Media Network.