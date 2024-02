2024-02-16 07:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامیەتی قەزای چەمچەماڵ رایدەگەیەنێت، بەهۆی بارانبارین و دروستبوونی لافاوە پردی گوندی ئالیاوە زیانی بەركەوتووە و ئاگاداری دانیشتووانی ناحیەكانی…

