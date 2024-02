2024-02-16 09:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی كارەبای سلێمانی رایدەگەیەنێت، بەهۆی ئەو بارانە بەلێزمەیەی لە دوێنێ پێنجشەممەوە سنووری پارێزگای سلێمانی گرتەوە زیانی زۆری…

The post روونكردنەوەیەك لە بەڕێوەبەرایەتیی كارەبای سلێمانییەوە appeared first on Esta Media Network.