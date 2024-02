2024-02-16 11:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی بەنداوەكانی هەرێم رایدەگەیەنێت، لە ماوەی 48 كاتژمێری رابردوودا ئاستی ئاو لە بەنداوەكانی دوكان و دەربەندیخان زیادیانكردووە…

The post ئاستی ئاوی بەنداوی دوكان 70 سانتیمەتر و بەنداوی دەربەندیخان 60 سانتیمەتر زیادیانكردووە appeared first on Esta Media Network.