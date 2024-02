2024-02-16 12:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆكی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان لە پەراوێزی بەشداریكردن لە كۆنفرانسی ئاسایشی میونشن، لەگەڵ جۆن كێری، نێردەی…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی: هەوڵەكانمان لەپێناو پاراستنی سەقامگیری، پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری و بەدیهێنانی ژینگەیەكی تەندروستترە appeared first on Esta Media Network.