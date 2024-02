2024-02-16 19:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکایەتیی شارەوانیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، “هەڵمەتی پاککردنەوەی شەقام و کۆڵانەکانی ناو شاری سلێمانی بەردەوامە”. لە راگەیەندراوێکدا سەرۆکایەتیی شارەوانیی سلێمانی…

