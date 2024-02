2024-02-17 06:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دادگاى ویلایەتی نیویۆرکی ئەمریکا، رۆژی هەینی سزای دارایی 355 ملیۆن دۆلاری بەسەر سەرۆکی پێشووی ویلایەتی یەکگرتووەکانی ئەمریکادا سەپاند…

The post دادگا سزایەکی 355 ملیۆن دۆلاریی بەسەر ترەمپدا سەپاند appeared first on Esta Media Network.