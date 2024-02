2024-02-17 06:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاگرێكی گەورە لە بەشێكی باڵەخانەی ئەنجومەنی وەزیران روویدا و لەلایەن تیمەكانی بەرگریی شارستانییەوە كۆنتڕۆڵكرا. رووداوەكە بەرەبەیانیی ئەمڕۆ روویداوە…

