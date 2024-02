2024-02-17 07:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نووسینگەی سەرۆك وەزیرانی عێراق پێكهێنانی ژووری ئۆپراسیۆن بۆ كۆكردنەوەی ئاوی لافاو كە لە شارەكانی هەرێمەوە روو لە ناوەڕاست…

