2024-02-17 09:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی بەنداوەکانی هەرێم بە تۆڕی میدیایی ئێستای رایگەیاند، لەماوەی سێ رۆژی رابردوودا، رێژەی ئاوی بەنداوەکانی دوکان و…

The post 300 ملیۆن مەتر سێجا لەماوەی سێ رۆژدا ئاوی بەنداوەکانی دوکان و دەربەندیخان زیادیان کردووە appeared first on Esta Media Network.