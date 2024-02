2024-02-17 09:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەگەڵ بەردەوامی گەڕان و بەدواداچوونەکانی لیژنە هاوبەشەکانی قائیمقامییەتی سلێمانی، ژمارەی سەرپێچیکاران کەمیکردووە. گۆران قادر، ئەندامی لیژنە هاوبەشەكانی قائیمقامییەتی…

The post لیژنەكانی قائیمقامیەتی سلێمانی: سەرپێچیكردن كەمیكردووە appeared first on Esta Media Network.