2024-02-17 09:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی هەرێم بڵاویکردەوە، لە ئێوارەی ئەمڕۆدا بارانبارین زیاددەکات و هەورە بروسکەی لەگەڵدا دەبێت و سبەینێ یەکشەممە،…

