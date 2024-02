2024-02-17 10:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وادەی مامەڵە و وەرگرتنی تێچووی حەج درێژكرایەوە و بەڕێوەبەرایەتیی حەج و عومرە دەڵێت، هەر كەس لە وادەی دیاریكراودا…

The post وادەی مامەڵەی حەج درێژكرایەوە appeared first on Esta Media Network.