2024-02-17 12:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی یەكێتی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی بەریتانیا كۆبووەوە و پێكەوە دۆخی سیاسی و فراوانكردنی هەماهەنگی و كاری هاوبەشیان تاوتوێكرد.…

