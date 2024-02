2024-02-17 12:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەسەر رێگای سەرەكیی هەولێر-دهۆك تانكەرێك خۆی بە حەوت ئۆتۆمبێلدا كێشا و زیانی گیانی و ماددی لێكەوتەوە. نیوەڕۆی ئەمڕۆ…

