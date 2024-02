2024-02-17 17:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەنێو چێشتخانەیەکی کەربەلا بەهۆی تەقینی غازەوە ئاگرکەوتەوە و 12 کەس برینداربوون. ئێوارەی ئەمڕۆ شەممە، لە رێستۆرانتی رەیحانە لە…

