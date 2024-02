2024-02-17 18:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەتۆمەتی رفاندن و دەستدرێژی کردنە سەر کچێکی تەمەن 16ساڵان، چوار تۆمەتبار دەستگیرکران. بەڕێوەبەرایەتیی ئاسایشی هەولێر لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە،…

