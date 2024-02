2024-02-17 19:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە شەقامی رووناکیی شاری هەولێر، ئاگر لە دوکانێک کەوتەوە. کاروان میراودەلی، وتەبێژی بەرگریی شارستانیی هەولێر بە تۆڕی میدیایی…

The post لە شەقامی رووناکیی شاری هەولێر ئاگرکەوتەوە appeared first on Esta Media Network.